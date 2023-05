Amy Pope, la primera mujer en dirigir la agencia migratoria de la ONU

Los países miembros de la agencia de migración de Naciones Unidas eligieron el lunes a la estadounidense Amy Pope como su próxima directora general.

Pope asumirá el cargo de su jefe, el portugués Antonio Vitorino, como directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y se convertirá en la primera mujer en dirigir la agencia con sede en Ginebra que fue fundada en 1951.

Pope actualmente se desempeña como adjunta de Vitorino y se postuló contra él para el puesto. Comenzará su mandato de cinco años el 1 de octubre, indicó la OIM en un comunicado.

IOM Election Day is here! Thank you to all who joined me on this extraordinary journey over the last 7 months. Hearing perspectives from around the world has been a profound learning experience. It's time we come together to deliver on the promise of migration. #AmyPope4DG pic.twitter.com/QbbUybkclp