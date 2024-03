Ana García, ex primera dama de Honduras, anuncia su candidatura para 2025

La ex primera dama de Honduras Ana García de Hernández, pareja del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), declarado culpable por narcotráfico, ha anunciado su candidatura a las elecciones generales del país centroamericano, que se celebrarán el 30 de noviembre de 2025.

"Pueblo hondureño: ante las injusticias que hemos visto en los últimos tiempos, lo he puesto en manos de Dios, he pedido su dirección así como ante la petición de miles de hondureños que me han manifestado su apoyo. Hoy quiero anunciar a Honduras que he decidido lanzar mi precandidatura a la Presidencia de la República por el Partido Nacional para el periodo 2026-2030. Desde mañana comenzaremos nuestra cruzada por la justicia" , ha manifestado.