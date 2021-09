Analista española realiza comentario racista al jugador del Real Madrid

ESPAÑA.- La televisora estatal española condenó el viernes las declaraciones racistas hechas por una comentarista deportiva invitada durante la presentación del jugador francés de raza negra Eduardo Camavinga con el Real Madrid.

Durante la presentación de Camavinga el miércoles, se escuchó a la analista Lorena González fuera de cámara diciendo “este tío es más negro que el traje”.

Camavinga, de 18 años, es de origen angoleño.

“Radiotelevisión Española condena los comentarios escuchados el pasado miércoles en Teledeporte durante la presentación de Eduardo Camavinga como nuevo jugador del Real Madrid", indicó la RTVE en un comunicado. "Palabras que pronunció una colaboradora del programa que no pertenece a la plantilla de RTVE, y que suponen una falta de respeto y son impropias en una televisión pública”.

Me toca los coj^nes que encima siempre sean los rojos desgraciados que van por ahí acusando a los demás “Este tío es más negro que el traje, ¿eh?” Que se sepa: Lorena González Le pagamos todos el sueldo público. #CerremosRTVE Cintora Javier RUiz # Camavinga https://t.co/uFIqdLeD0A pic.twitter.com/oV4HmfIIwO

González, que participa con regularidad en el programa de análisis deportivo “Estudio Estadio”, publicó su propio comunicado en las redes sociales en el que ofreció “mis más sinceras disculpas a quien se haya podido sentir ofendido”.

Dicho comentario, carece de maldad o desprecio hacia el deportista, y si bien es desafortunado y creyendo que el micro estaba cerrado, en absoluto conlleva un componente racista o peyorativo", afirmó en un mensaje en que parece justificar su comentario. “Fue una comparación como podría haber hecho con cualquier persona de cualquier color. No obstante, entiendo y además empatizo con el momento sensible por el que estamos pasando, aunque también creo que se radicaliza y politiza todo demasiado”.

Camavinga se integró al Madrid con un contrato por seis años proveniente del club francés Rennes. Debutó con el club de primera división de Francia en septiembre del año pasado.

Dreams really do come true! @realmadrid 🤍🙏🏾 #HALAMADRID pic.twitter.com/uoogFpr5pO