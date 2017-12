Anciano pierde a su mujer y su casa por explosión de gas

Agencia

BIRSTALL, Leicester.- Este es el momento en que un pensionista angustiado regresó a su casa, destruido por una explosión de gas, poco después de que le dijeran que su amada esposa murió a causa de la explosión.

Una televisora CCTV capturó la gran explosión que derribó la casa de John Jasper en Birstall, Leicester a las 7.30 de la madrugada de ayer y dejó a su esposa Janet, de 79 años, luchando por su vida.

John, de 80 años, realizó un regreso emocional a los restos de su hogar hoy, apenas unas horas después de haber sido dado de alta del hospital.

El electricista jubilado, que tiene dos hijos adultos y tres nietos, pasó unos diez minutos mirando los escombros y hurgando en sus pertenencias destrozadas horas después de que le informaran que su esposa había muerto.

Janet falleció en las primeras horas del martes como resultado de sus heridas luego de la presunta explosión de gas que dañó hasta 50 casas en el área.

Según los informes, la señora de 79 años, una trabajadora de calcetería retirada y una abuela de tres niños, fue aplastada en la cama mientras John le preparaba una taza de té.

Un vecino dijo: "Es algo tan trágico que suceda. Janet era encantadora, siempre feliz de ayudar a alguien y ella y John simplemente se adoraban.

"Hablé con ella hace unas semanas y aunque ella no había estado bien, estaba deseando tener una Navidad familiar".

Los servicios de emergencia confirmaron que todos habían sido contados después de que Allington Drive fue sacudida por una fuerte explosión alrededor de las 7.33 am del lunes.

Decenas de residentes fueron evacuados de la zona durante el día, pero se les permitió regresar por la tarde.

La causa de la explosión, que también colapsó parcialmente la casa de al lado, todavía está bajo investigación, pero se cree que está "relacionada con el gas", dijo el servicio de bomberos.

Birstall gas explosion: Three hurt after blast destroys Leicester house https://t.co/APJuHsr8Hc via @telegraphnews No Smell of Gas or fire so how do they KNOW it's gas?