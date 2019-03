López Obrador traicionó a las víctimas, reprocha Sicilia

Agencias

Cuernavaca.- El poeta Javier Sicilia declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador “traicionó” a las víctimas de la guerra.

“Los otros gobiernos eran cínicos, ya sabíamos que no eran sensibles, pero él se comprometió con nosotros y luego no nos cumplió, por eso digo que nos traicionó, porque sabe lo que significa, no cumplió, nos traicionó”, reprochó el poeta al presidente.

A un día de que se cumplan ocho años del inicio del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Sicilia dijo que aunque el presidente ha comenzado a aplicar una política social que pretende atender las causas originales de la violencia, al mismo tiempo ha dejado al Ejército mexicano en las calles con un eufemismo llamado Guardia Nacional.

También te puede interesar: Denuncia Sicilia amenazas de muerte en su contra

En entrevista con Proceso, el poeta dijo que Andrés Manuel López Obrador ha cumplido a medias su compromiso con las víctimas.

El 28 de marzo de 2011 Juan Francisco, hijo de Javier Sicilia, fue asesinado junto con otras seis personas por una célula del crimen organizado y posteriormente fueron abandonados en la cajuela de un vehículo en el municipio de Temixco tras este lamentable suceso surgió el Movimiento por la Paz, encabezado por Sicilia.