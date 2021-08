Andrew Cuomo renuncia a la gubernatura de New York

Andrew Cuomo, el gobernador de New York, anunció que dimitirá a la gubernatura ante las acusaciones de acoso sexual en su contra. El político estadounidense entregará el poder en los próximos 14 días. Le sustituirá en el cargo Kathy Hochul, de 62 años, y vicegobernadora de ese estado desde 2015.

Addressing the people of New York. Watch LIVE: https://t.co/0DOItVsW23