Antiguo palacio de Gaziantep queda destruido tras terremoto en Turquía

Durante este lunes 6 de febrero, un terremoto de magnitud 7.8, sacudió a Turquía dejando además de miles de decesos, el patrimonio histórico del palacio de Gaziantep con impactos considerables, dejando algunas de las paredes abajo.

A través de la agencia de noticias estatal Turca Anadolu, se dio a conocer que algunos de los bastiones en las partes Este, Sur y Sureste del histórico Castillo de Gaziantep en el Distrito Cental de Sahinbey fueron destruidos por el terremoto, quedando los escombros totalmente esparcidos por la carretera.

De acuerdo con los reportes oficiales, el castillo se construyó como torre de vigilancia en la época romana, entre los siglos II y III d.C., y se fue ampliando con el tiempo, asimismo, adoptó su forma actual durante el reinado del emperador bizantino Justiniano (527-565 d.C.), según Museos Turcos, el sitio oficial de museos y yacimientos arqueológicos del país.

Hay que mencionar que, ante los hechos, usuarios de Twitter han compartido fotografías del Castillo de Gazintap, agregando como descripción cómo un terremoto destruyó el ahora museo turco de 2 mil 200 años.

