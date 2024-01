Antony Blinken inicia gira diplomática por Oriente Próximo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se embarcó en una larga gira por Oriente Próximo, abarcando no sólo las áreas más afectadas por el conflicto entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), sino también visitando Turquía y Grecia.

El viaje encabezado por el secretario Antony Blinken inició el día de ayer y se prevé termine dentro de una semana, el jueves 11 de enero.

En su misión política, Antony Blinken también hará escalas en las principales ciudades de Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Israel, Cisjordania y Egipto.

Según detalló Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado en un comunicado, el objetivo principal de la nueva gira de Blinken es abordar los esfuerzos para incrementar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, trabajar en la liberación de los rehenes que aún quedan secuestrados por Hamás y mejorar la seguridad de los civiles en el conflicto.

. @SecBlinken will travel to Türkiye, Greece, Jordan, Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Egypt, Israel, and the West Bank from January 5-10 to engage with regional leaders on the situation in Gaza. Learn more: https://t.co/1Is8cpYuvV

Asimismo, el encargado de la diplomacia de Estados Unidos centrará sus reuniones en poner de manifiesto la importancia de evitar que el conflicto se expanda a otras regiones, una preocupación que ha cobrado fuerza tras la muerte en la capital de Líbano, Beirut, de un alto cargo de Hamás a comienzos de semana.

Para ello, durante sus escalas, Blinken tratará de abordar medidas concretas sobre cómo cada una de las naciones de la región pueden ejercer su influencia para evitar una escalada de los enfrentamientos, si bien el portavoz de la diplomacia estadounidense, Matthew Miller, reconoció que estas conversaciones serán "de las más duras".

I’m returning to the region to engage in additional diplomacy on the situation in Gaza. I will continue to urge the protection of civilian life and work intensely with partners to secure the release of hostages and ensure sustained delivery of humanitarian aid in Gaza. https://t.co/zylFYbs5uw