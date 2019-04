'Apagan' redes sociales tras bombas en Sri Lanka

Redacción/SIPSE

México.- El secretario del presidente de Sri Lanka, Udaya Seneviratne, declaró a medios de comunicación que las redes sociales se cerraron tras los múltiples bombardeos ejecutados este domingo de Pascua en iglesias católicas del país asiático.

La medida, según The New York Times, fue tomada para evitar la difusión de información errónea tras los ataques.

Con ese mismo objetivo, el primer ministro Ranil Wickremesinghe escribió en twitter:

“Condeno enérgicamente los cobardes ataques contra nuestro pueblo hoy. Exhorto a todos en Sri Lanka durante este trágico momento a permanecer unidos y fuertes. Por favor, evite propagar informes y especulaciones no verificados. El gobierno está tomando medidas inmediatas para contener la situación”.

I strongly condemn the cowardly attacks on our people today. I call upon all Sri Lankans during this tragic time to remain united and strong. Please avoid propagating unverified reports and speculation. The government is taking immediate steps to contain this situation.