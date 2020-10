EEUU: Aprueban declaratoria de zona de desastre para California

California.- El gobierno de Donald Trump cambió de parecer repentinamente y aprobó la solicitud de California de fondos de ayuda para desastres que servirán para hacer frente a los daños de seis letales y recientes incendios que calcinaron el estado, dijo el gobernador, Gavin Newsom, el viernes.

“Acabo de hablar por teléfono con el presidente Trump, quien ha aprobado nuestra petición de declaración de zona de desastre. Agradecido por su rápida respuesta", señaló Newsom en un breve comunicado.

Ni él ni la Casa Blanca ofrecieron detalles sobre los motivos por los que el gobierno cambió de posición a menos de dos días de negar la solicitud de una declaración que, según funcionarios, podría proporcionar cientos de millones de dólares al estado.

La aprobación se produjo en la misma semana en la que la compañía de servicios Pacific Gas and Electric cortó el servicio a más de 40.000 clientes en el norte de California para evitar que los fuertes vientos dañasen los equipos y provocasen incendios en plena ola de calor otoñal. La mayoría de los afectados volvían a tener electricidad el viernes en la noche, dijo PG&E.

Las inspecciones preliminares hallaron 30 casos de daños relacionados con el clima, incluyendo la caída de líneas eléctricas en zonas donde los vientos eran más fuertes, añadió PG&E.

La empresa programó mejor los apagones esta vez tras las críticas recibidas el año pasado por cortar el suministro a unos 800.000 clientes y dejar a alrededor de 2 millones de personas a oscuras durante días.

Judd Deere, vocero de la Casa Blanca, había dicho antes que la petición de declaración de desastre para California “no estaba respaldada por los datos relevantes” necesarios para su aprobación. En un primer momento explicó que Trump estaba de acuerdo con Pete Gaynor, director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, quien en una carta de rechazo de tres párrafos señaló que los daños “no tenían severidad y magnitud como para estar más allá de las capacidades (del estado)".

