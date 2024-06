Arañas invasoras Joro que flotan en el aire podrían llegar a NY

Los estadounidenses que tienen aracnofobia deberán tener mucho cuidado porque se prevé que las arañas invasoras Joro que pueden flotar en el aire, lleguen este verano a Nueva York, Estados Unidos.

Esta especie ha estado invadiendo Estados Unidos durante más de una década.

El profesor de la Universidad de Clemson, David Coyle, declaró que una investigación sugiere que se espera que varios ejemplares de las arañas Joro aterricen en Nueva York y Nueva Jersey en las siguientes semanas.

New York Post reveló que la araña Joro, cuyo nombre científico es ‘Trichonephila clavata’, es nativa del este de Asia y puede llegar a crecer hasta el tamaño de una mano humana.

Se caracterizan por sus largas patas que parecen uñas de bruja y por el hecho de que pueden tejer gigantescas telarañas pegajosas.

Invasive Joro spiders that can float in the air expected to land in NYC this summer https://t.co/Zbn21qvfK9 pic.twitter.com/ClNxHTWDA5