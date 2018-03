México queda exento de los aranceles, temporalmente: Trump

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Tras una semana de incertidumbre e insinuaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este jueves aranceles a las importaciones de acero y aluminio, pero exentó temporalmente a Canadá y México.

Exentó a ambas naciones debido a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero aseguró que se cancelará ese beneficio si no se llega a un trato justo.

“Si no llegamos a un acuerdo, si no logramos renegociar el TLCAN, de un tratado justo, entonces daremos por terminado el tratado (…) Si sí lo renegociamos, no le impondremos estos aranceles a Canadá y México”, afirmó durante su mensaje en la Casa Blanca.

Los aranceles a las importaciones son de 25% para el acero, y de 10% para el aluminio. Las medidas entrarán en vigor dentro de 15 a 30 días, informa el portal El Financiero.

Por la mañana, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, mencionó que el Gobierno mexicano no permitiría que los aranceles presionaran la renegociación del pacto comercial. "Nosotros no dejaremos que tenga ninguna correlación (los nuevos aranceles de Estados Unidos) y bajo ninguna circunstancia (el diálogo) estará sujeto a ningún tipo de presión", aseguró.

El mandatario estadounidense explicó que las medidas arancelarias se realizan debido a la presunta competencia desleal en materia comercial, la cual afecta a las industrias acerera y de aluminio estadounidenses.

"Hoy estoy defendiendo la seguridad nacional norteamericana mediante la colocación de aranceles en las importaciones extranjeras de acero y aluminio (...) Las industrias del acero y el aluminio son de importancia fundamental para la seguridad nacional. Si no tienes acero, no tienes país”, mencionó.

Cualquier socio comercial de Estados Unidos tiene la opción de solicitar ser excluido de las tarifas, y los aliados podrían ser excluidos si pueden demostrar cómo las tarifas dañarían la seguridad nacional, dijo un funcionario a Bloomberg.

Trump detalló durante su mensaje que las empresas que deseen fabricar en territorio estadounidense, no pagarán este arancel. “Aquí no vamos a tasar productos manufacturados en la Unión Americana. Si otros países quieren traer (sus empresas), aquí no se impondrán tarifas”, precisó.