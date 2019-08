AP y Notimex

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente Donald Trump anunció el viernes que los productos de China a los que iba aplicarse un arancel de 10% ahora pagarán uno de 15% a partir del 1 de septiembre, y que las importaciones a las que se iba a imponer un arancel de 25% a partir del 1 de octubre ahora pagarán uno de 30%.

Trump adoptó la medida después de que China anunció que aplicaría nuevos aranceles de 5 y 10% a 75 mil millones de dólares en productos estadounidenses importados.

Estados Unidos impondrá los aranceles en dos fases, tal como dijo a principios de mes, cuando señaló que serían de 10% sobre 300 mil millones de dólares en productos chinos.

El Promedio Industrial Dow Jones se desplomó el viernes 623 puntos.

El presidente estadunidense Donald Trump ordenó este día a las empresas de su país comenzar la búsqueda inmediata de una alternativa a China, inclusive el regreso para producir de manera local lo que ahora fabrican en la nación asiática.

Se trató de la respuesta del mandatario a la decisión del Consejo de Estado, máximo órgano del gobierno chino, de aplicar tarifas a bienes que compra a Estados Unidos por 75 mil millones de dólares en respuesta a medidas similares por parte de Washington, a partir del uno de septiembre.

La orden del mandatario, hecha en su cuenta de Twitter, aumentó la marcha negativa bursátil, con el NYSE Composite Index New en caída de 1.51 por ciento por ciento (baja de 191.89 unidades) poco antes de las 13:00 horas tras su apertura a la baja de 0.39 por ciento.

En la serie de tuits el mandatario repitió las quejas que ha expresado de forma reiterada sobre China, como la de robo de la propiedad intelectual estadounidense por cientos de miles de millones de dólares cada año.

For many years China (and many other countries) has been taking advantage of the United States on Trade, Intellectual Property Theft, and much more. Our Country has been losing HUNDREDS OF BILLIONS OF DOLLARS a year to China, with no end in sight....