Una fuerte explosión en una zona de almacenaje de fuegos artificiales golpeó el domingo un gran mercado en la capital de Armenia. Al menos una persona murió, 20 resultaron heridas y la detonación provocó un gran incendio.

La oficina del alcalde dijo que había un número desconocido de personas atrapadas bajo los escombros del mercado de Surmalu. Una gran humareda se alzaba sobre Ereván.

Videos de la fuerte explosión se viralizaron en redes sociales.

A wholesale market exploded in Yerevan, Armenia. It’s believed to be caused by fireworks. pic.twitter.com/3yN4sBb30L

You can hear the fireworks popping off in this one. pic.twitter.com/4dams6utjV