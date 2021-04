Argentina empezará la producción de la vacuna Sputnik V

RUSIA.- Oficialmente Argentina se ha convertido en el primer país en América Latina en iniciar la producción de la vacuna Rusa contra el Covid-19, así lo informaron hoy desde el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

La publicación señala que el primer lote de la vacuna Sputnik V será enviado al Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, la institución que la desarrolló, "para el control de calidad".

Se espera que la producción plena del fármaco comience en junio. Se precisa que el fármaco producido en territorio argentino luego puede ser exportado a otros países de Sudamérica y América Central.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj