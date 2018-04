Joven enfrenta a taxista acosador para que se disculpe

Agencia

ARGENTINA.- Se grabó en video el momento en el que una joven, después de ser acosada por un taxista, detuvo el tráfico y lo obligó a que se disculpara con ella.

En este caso, de acuerdo a Televisa, la joven que se trasladaba en bicicleta denunció el acoso en pleno centro de Tucumán, Argentina. "No me voy a mover de acá hasta que te hagas cargo de lo que me dijiste. Sos un acosador", le gritó la mujer al taxista.

Para mayor vergüenza del chofer, las imágenes quedaron registradas en un video publicado en La Gaceta de Tucumán, allí se observa el reclamo de la joven y el desconcierto del taxista ante la confrontación.

La indignada mujer exigió al taxista que a partir de ese momento cambiaría su actitud con las mujeres.

"Te voy a escrachar para que sea la última vez que le digas estas cosas a las mujeres", le dijo la chica al conductor mientras permanecía firme frente al automóvil. Como efecto secundario, se complicó el tráfico. Se formó una larga fila de automóviles detrás del taxi. Sin embargo, la mujer se mostró firme en modificar la conducta del taxista.

El conductor intentó negar lo sucedido. “No dije nada, te lo juro por mis hijos”, le gritó el conductor desde adentro del auto. La joven perseveró en su reclamo.

"No te hagas el boludo yo no lo voy a repetir, decí lo que me dijiste, le respondió ella y agregó: Para que no lo vuelvas a hacer porque te vas a encontrar con otra loca como yo."

La causa de la joven encontró tuvo eco entre uno de los testigos de la situación. Una mujer que presenciaba la discusión, le dijo a la joven: “vos no sos loca, vos reclamás la verdad. Gracias por defendernos”.

Ante la presión de la joven, al taxista no le quedó de otro más que admitir que había dicho algo. Sin embargo señaló que dijo “tené cuidado, hermosura” y no “mirá que linda que estás, preciosura”, como la mujer reclamó.

Adicionalmente al video, La mujer víctima de acoso relató los detalles de lo sucedido al diario local y agregó que, si es necesario, volvería a hacer lo mismo porque no quiere adoptar actitudes pasivas frente al acoso callejero.