Helicóptero se desploma al recorrer el Gran Cañon

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La tarde del domingo, un helicóptero de turismo sufrió un accidente mientras sobrevolaba el Gran Cañon en Arizona, por lo cual desplomó; a causa del percance tres personas murieron y tres más fallecieron en el lugar.

De acuerdo con Telemundo, cuatro sobrevivientes de un accidente de helicóptero en el Gran Cañón fueron transportados por aire a un hospital de Nevada este domingo mientras los equipos estaban recuperando los cuerpos de otras tres personas, informaron las autoridades.

También te puede interesar: Recuperan caja negra del avión que se estrelló en Rusia

Seis pasajeros y un piloto estaban a bordo del helicóptero Papillion Grand Canyon Helicopters cuando se estrelló en circunstancias desconocidas alrededor de las 5:20 p.m. de este sábado en Hualapai cerca del Cañón Quartermaster.

El jefe de policía de la Nación Hualapai, Francis Bradley, detalló que los sobrevivientes fueron llevados a un hospital de Las Vegas a las 2 de la mañana de este domingo.

Las autoridades dijeron que los cuatro eran pacientes con traumatismos nivel 1. Las identidades y nacionalidades de los muertos y heridos no se revelado hasta el momento.

A tour helicopter carrying 7 people on board crashed in the Grand Canyon, killing 3 people and injuring 4 others: https://t.co/c2mWFcX2hV pic.twitter.com/sksU0sHHFw