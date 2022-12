Arizona prevé retirar el muro improvisado en frontera con México

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, retirará un muro improvisado hecho con contenedores en la frontera con México con el fin de una demanda y disputa política con el gobierno de Estados Unidos por la invasión de tierras federales.

El gobierno del presidente Joe Biden y el gobernador republicano llegaron a un acuerdo de que Arizona dejará de instalar los contenedores en bosques nacionales, según documentos judiciales presentados el miércoles en la Corte Federal en Phoenix.

Bajo el acuerdo, Arizona además retirará los contenedores que ya estaban instalados en el remoto valle de San Rafael, en el sureste del condado Cochise, antes del 4 de enero sin causar daños a los recursos naturales.

How long does it take to scale Doug Ducey’s obscene and illegal trash heap of a container wall?



About 15 seconds.



Video from Erick Meza. pic.twitter.com/oE1zXJjPQC