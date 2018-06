Arma de un agente del FBI se disparó mientras bailaba

Agencia

DENVER, Estados Unidos.- Un descuidado agente del FBI, que accidentalmente le disparó a un hombre mientras realizaba una voltereta hacia atrás en una pista de baile de Colorado fue procesado a la cárcel, según un informe.

De acuerdo con información de El Debate, Chase Bishop, de 29 años, cuya arma salió volando de su pistolera en el bar Mile High Spirits en Denver, fue acusado de asalto en segundo grado.

El agente, cuyo movimiento peligrosamente torpe fue capturado en un video viral, se entregó luego de que se emitiera una orden de arresto el martes por la mañana, dijo una portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito de Denver al periódico.

También te puede interesar: FBI investiga a luchador relacionado con Trump

Está detenido en el centro de detención del centro de Denver. El 2 de junio, el arma de Bishop se disparó y golpeó a su compatriota Tom Reddington en la pierna.

Bishop se abalanzó sobre el arma pero accidentalmente disparó, luego colocó la pistola en su cintura y salió de la pista de baile con las manos en alto, según muestra el video.

Nos sentamos en una de esas mesas de picnic: escuché un ruido fuerte y pensé que un idiota había encendido un petardo, le dijo Reddington a ABC News más tarde.

"Luego miré hacia abajo a mi pierna y vi un residuo marrón... De repente, desde la rodilla hacia abajo se volvió completamente rojo. Luego hizo clic en que me dispararon". Se espera que Reddington se recupere por completo, dijo su abogado.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ