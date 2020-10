Violan por segunda vez tregua de paz en conflicto Armenia y Azerbaiyán

Ereván.- Armenia y Azerbaiyán se acusaron mutuamente el domingo de violar una segunda tregua en medio de su conflicto en torno a la región separatista de Nagorno-Karabaj.

El cese del fuego, que fue anunciado el sábado y entró en vigencia a la medianoche, es el segundo intento de acallar los cañones desde el estallido de combates el 27 de septiembre.

Los combates y cañoneos han matado a cientos de personas —tanto combatientes como civiles— y es el peor brote violencia en torno a la región en más de un cuarto de siglo.

Missile landed to Khizi region of Azerbaijan. Armenia continues to violate humanitarian ceasefire. pic.twitter.com/wft5nA9PEw