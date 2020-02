Arqueólogos italianos descubrieron un importante monumento en Roma

ROMA.— Un grupo de arqueólogos italianos presentó a la prensa el emocionante descubrimiento en el Foro Romano que, dicen, podría ser monumento perdido, dedicado hace unos 2600 años a Rómulo, el legendario fundador y primer rey de Roma.

Visualmente, el descubrimiento anunciado por primera vez el martes, no es muy destacado: en una zona excavada debajo de la Curia Julia, o la antigua sede del senado, se ve algo parecido a una pila que según los arqueólogos era un sarcófago, o ataúd de piedra. También hay un bloque cilíndrico de piedra, lo que parece una punta gruesa de lo que podría haber sido el altar.

Ambos objetos están hechos de toba volcánica, extraída de la Colina Capitolina que está detrás del Foro, y en la que se encuentra actualmente el ayuntamiento de la ciudad.

La zona recientemente excavada "representa un lugar que, en la historia y la imaginación romana, habla sobre el culto a Rómulo", dijo la arqueóloga Patrizia Fortini.

Fortini dijo que nadie supone que el sarcófago contuviera los huesos de Rómulo, quien junto con su gemelo Remo estableció la ciudad cerca del río Tíber alrededor del 753 a.C. y fundó el reino de Roma. Posiblemente data del siglo VI a.C., unos 200 años después de la época de Rómulo.

"No sabemos si Rómulo existió físicamente", por la manera en la que era descrito en sus leyendas, dijo Fortini.

Pero algunas fuentes antiguas afirmaban que Rómulo fue enterrado en la zona del nuevo descubrimiento, y el sarcófago podría haber servido como un memorial. Alfonsina Russo, la arqueóloga a cargo del sitio, señaló que acuerdo con algunas tradiciones antiguas, Rómulo fue asesinado y desmembrado, otros relatos señalan que ascendió al cielo.

"Por lo tanto esta no puede ser su tumba, pero es muy probable, creemos, que este sea un sitio memorial, un cenotafio", agregó Russo. Mientras las excavaciones continúan, las autoridades esperan que el público pueda caminar bajo tierra para ver los nuevos hallazgos en dos años.

