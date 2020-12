Arremete Donald Trump contra el Tribunal Supremo de EEUU

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este sábado al Tribunal Supremo de faltar a su "valor" al rechazar una demanda del estado de Texas para revocar el resultado de las elecciones presidenciales en los estados de Georgia, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, y reiteró, como lleva haciendo desde hace semanas, que las elecciones están "amañadas" antes de prometer que seguirá luchando por cambiar el resultado.

El equipo legal de Trump, que acumula más de cincuenta derrotas en distintos juzgados del país, no ha conseguido aún presentar ninguna prueba considerada suficientemente sólida por los jueces como para invalidar ningún resultado y los estados ya han certificado los votos suficientes para que el candidato demócrata, Joe Biden, pase a ocupar la Casa Blanca el 20 de enero de 2021.

....that, after careful study and consideration, think you got “screwed”, something which will hurt them also. Many others likewise join the suit but, within a flash, it is thrown out and gone, without even looking at the many reasons it was brought. A Rigged Election, fight on!