Arrestan a afgano tras ataque en evento antiislámico en Alemania

Un hombre de 25 años nacido en Afganistán sospechoso de intento de asesinato en relación con un ataque con arma blanca que dejó seis heridos en un acto organizado por un grupo opositor al “islam político”, un tribunal alemán ordenó el sábado detenerlo.

Un agente de policía que permanece hospitalizado en las víctimas con heridas que ponen en peligro su vida tras ser apuñalado cuando intentaba intervenir, según informaron la policía y la fiscalía en un comunicado conjunto.

Las autoridades no ofrecieron información sobre el motivo del ataque del viernes que tuvo lugar en la céntrica plaza de Mannheim.

Según el comunicado de la policía y la fiscalía, el sospechoso vivía en Alemania desde 2014, estaba casado y tiene dos hijos. Su apartamento en la ciudad de Heppenheim fue registrado el viernes por la noche y la policía recuperó dispositivos digitales cuyo contenido estaba siendo analizado.

Las autoridades indicaron que el sospechoso, que fue herido de bala por la policía, fue hospitalizado y no estaba en condiciones de ser interrogado. Resaltaron que no tenía antecedentes policiales.

No han revelado la nacionalidad ni la situación migratoria del sospechoso, ni cómo llegó a Alemania.

El grupo, Pax Europa, se describe a sí mismo como una organización que informa al público sobre los peligros que plantea la “creciente difusión e influencia del islam político”. Michael Stürzenberger, activista antiislámico que es una de las principales figuras del grupo y ha intervenido en sus actos, se encontraba entre los heridos.

