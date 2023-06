Arrestan a ex primera ministra escocesa como parte de investigación

La ex primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, que dominó la política en Escocia durante casi una década, fue detenida e interrogada por varias horas el domingo como parte de una investigación sobre las finanzas de su partido.

La policía de Escocia dijo que una mujer de 52 años fue detenida el domingo por la mañana “como sospechosa en relación con la investigación en curso sobre la financiación y las finanzas del Partido Nacional Escocés”.

Un portavoz de Sturgeon dijo que la ex primera ministra asistió voluntariamente a un interrogatorio con la policía y que cooperaría con la investigación de la fuerza.

Step one complete ✔️ 🚘 pic.twitter.com/FG6KDJuXgQ

Después de su detención, Sturgeon publicó un comunicado en sus redes sociales diciendo que el arresto había sido “un shock y sumamente angustiante”.

“Obviamente, debido a la naturaleza de este proceso, no puedo dar detalles”, expresó la ex primera ministra. “Sin embargo, sí quisiera decir esto, y decirlo de la manera más enfática posible. La inocencia no es solamente algo de lo que tengo el derecho a presumir ante la ley. Sé más allá de toda duda de que soy de hecho inocente de toda ilegalidad”.