Arrestan en EU por terrorismo a individuo de origen mexicano

Agencias

LOS ANGELES, California.- Cuatro californianos, uno de ellos de origen mexicano, fueron arrestados por planear asesinar a estadounidenses y destruir objetivos dentro del país y en el extranjero una vez que se unieran a Al Qaeda y el Talibán en Afganistán, dijeron este lunes las autoridades federales.

Los acusados, uno de ellos ex miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fueron detenidos por tramar ataques contra bases militares e instalaciones gubernamentales, y por planear la realización de una "yihad violenta", dijo la vocera del FBI Laura Eimiller, según The Associated Press.

Una denuncia federal difundida el lunes indicó que Sohiel Omar Kabir, de 34 años, presentó a otros dos hombres la doctrina islamista de Anwar al-Awlaki, un cabecilla de al-Qaida muerto. Kabir estuvo en la fuerza aérea del 2000 al 2001.

Otros dos hombres —Ralph Deleon, de 23 años, y Miguel Alejandro Santana Vidriales, de 21— se convirtieron al islamismo en el 2010 y comenzaron a conversar con Kabir y otros en internet sobre la yihad, además de colocar material extremista en Facebook.

El último de los cuatro arrestados es Arifeen David Gojali, de 27 años.

Las autoridades sostienen que en llamadas a través de Skype a Afganistán, Kabir dijo al trío que organizaría encuentros para que conocieran terroristas.