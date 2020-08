Arrestan al magnate Jimmy Lai, dueño de medios de comunicación en Hong Kong

Hong Kong.- La policía de Hong Kong detuvo el lunes al magnate mediático Jimmy Lai y registró la sede de su compañía, en el empleo más llamativo hasta ahora de la nueva ley de seguridad impuesta por Beijing a la ciudad tras las protestas del año pasado.

“En este momento se está deteniendo a Jimmy Lai por colusión con potencias extranjeras”, tuiteó Mark Simon, ejecutivo de la empresa.

Jimmy Lai is being arrested for collusion with foreign powers at this time. — Mark Simon (@HKMarkSimon) August 9, 2020

Más tarde, Simon informó que se negó la fianza a Lai.

Bail has been denied to Next Digital CEO & Acting Publisher of Apple Daily. Mr. Cheung Kim Hung. Mr. Cheung has over 25 years of journalist experience including serving as Chief Editor of Next Magazine.

- — Mark Simon (@HKMarkSimon) August 10, 2020

La policía de Hong Kong informó de siete detenidos entre 39 y 72 años como sospechosos de incumplir la nueva ley de seguridad, aunque el comunicado no reveló los nombres de los afectados.

Lai, de 71 años, posee el popular Apple Daily y es un activo defensor de la democracia en Hong Kong, criticando a menudo el gobierno autoritario chino.

La ley de seguridad entró en vigor el 30 de junio y está ampliamente considerada como un medio para sofocar la disidencia, tras las protestas contra el gobierno que conmocionaron Hong Kong el año pasado.

Registraron la casa del empresario

La policía registró la casa de Lai y la de su hijo y detuvo a varios miembros del grupo de medios Next Digital, que fundó Lai, indicó Simon.

En torno a un centenar de agentes allanaron la sede de Next Digital en Hong Kong, entrando en la redacción y revisando las mesas. La policía ejecutaba una orden de registro, según dijo Simon en un tuit.

Next Digital gestiona el tabloide Apple Daily, que fundó Lai en 1995 antes de que Gran Bretaña entregara el control del territorio a China. Al igual que Lai, Apple Daily tiene una firme postura prodemocracia y a menudo instaba a sus lectores a participar en protestas a favor de la democracia.

Today in HK

- Jimmy Lai, both his sons, and four Next Digital staff arrested

- The offices of Apple Daily raided by ~200 cops

- Agnes Chow, formerly of Demosistō, arrested

- Wilson Li, ITV freelancer, arrested

- Mark Simon wanted by HKPF

- HKPF rolled out "approved media" policy — Jeppe Mulich (@jmulich) August 10, 2020

La ley de seguridad ilegaliza los actos secesionistas, subersivos y terroristas, así como la colusión con fuerzas extranjeras en los asuntos internos de la ciudad. La pena máxima para casos graves es cadena perpetua.

Amparándose en la nueva ley, las autoridades emitieron una orden de búsqueda contra el activista prodemocracia Natahn Law y otras cinco personas, según dijo el mes pasado la televisora china CCTV, aunque los seis habían huido al extranjero. Law se instaló en julio en Gran Bretaña para continuar su labor como activista internacional sobre Hong Kong.