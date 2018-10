Arrojan a las vías del tren a migrante en Bélgica

Agencia

AARSCHOT, Bélgica.- Leroy Erwin Abraham Encarnación, de 15 años de edad; fue hostigado y agredido físicamente por un hombre y dos mujeres, en una estación de ferrocarril en Flandes.

El joven dominicano que vive en Bélgica desde hace cinco años, aguardaba la llegada del tren en la estación Aarschot, en Flandes, junto a su hermana y hermano menor. Al principio estaban solos, pero luego se acercaron tres personas.

Uno de ellos, identificado como Jonas V., de 35 años, le preguntó cuándo llegaba el tren, a lo que Leroy respondió que no sabía. Inmediatamente después, comenzó el hostigamiento por parte de él y de las dos mujeres que lo acompañaban.

"Yo les dije: '¡Oye, apestas!', porque olían a alcohol y ellos me atacaron. El hombre me lanzó a las vías del tren y traté de defenderme porque entré en pánico", contó Leroy al portal Listín Diario.

La hermana del adolescente de 15 años registró la escena con su celular. Jonas trató de evitar que Leroy pudiera subir nuevamente al andén, entonces éste lo tiró hacia las vías.

Inmediatamente después, el joven dominicano le propinó una golpiza al agresor, que debió ser rescatado por sus amigas. Tras una sucesión de empujones, llegó la policía.

Jonas fue arrestado por el ataque. Según la prensa belga, tenía antecedentes criminales por robo y agresiones. Leroy terminó con heridas en distintas partes del cuerpo.

"Por la noche mi hijo viene adonde mi a las 4:00 de la mañana y me dice, 'mamá me siento mal, mamá me duele la cabeza, creo que voy a morir y no te voy a ver más', y me abraza llorando. Yo no puedo permitir que le pase eso a otra familia", dijo Ana Encarnación, madre del adolescente.