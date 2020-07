Anuncia Estados Unidos mayor presencia en el Ártico

Copenhague.- El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo el miércoles que Estados Unidos tendrá una mayor actividad en el Ártico para contrarrestar la influencia creciente de Rusia y frustrar los intentos de China de ingresar a la región.

Durante una breve visita a Dinamarca, Pompeo destacó la reapertura del consulado estadounidense en el territorio semiautónomo de Groenlandia y anunció un compromiso de pesca sustentable y comercio con las islas Feroe, otro territorio danés en el Atlántico norte.

“Es un nuevo día para Estados Unidos en Groenlandia”", dijo Pompeo en una conferencia de prensa junto con el canciller danés Jeppe Kofod.

Proud to join Danish Foreign Minister @JeppeKofod to discuss our strong security alliance. Grateful for Denmark's willingness to lead #NATO Mission Iraq and for the steadfast support for freedom worldwide. pic.twitter.com/tJgG1r2mFx

El consulado en Nuuk, Groenlandia, reabrió en junio después de décadas de ausencia. El hecho llamó la atención debido a que el presidente Donald Trump expresó el año pasado su interés de comprar Groenlandia a Dinamarca.

Kofod dijo que no se mencionó esa idea de, rechazada y ridiculizada tanto por Dinamarca como Groenlandia, durante sus conversaciones con Pompeo.

“Ese asunto fue resuelto el año pasado. No estuvo sobre la mesa”, aseguró.

Jenis av Rana, ministro de cultura y asuntos exteriores de islas Feroe, dijo a la prensa danesa antes de la reunión de Kofod con Pompeo que ansiaba conocer qué papel visualiza Washington para el archipiélago en el Ártico.

Had a positive meeting today with the Foreign Ministers of Denmark, Greenland, and the Faroe Islands. Together, we reaffirmed our mutual respect as we cooperate on shared goals, including strengthening our economic ties. pic.twitter.com/X9HciAwwi8