Artistas se oponen al uso de sus canciones en campaña de Trump

Cada vez más artistas expresan su desacuerdo con el uso no autorizado de sus canciones en los eventos de campaña de Donald Trump.

Recientemente, Celine Dion se sumó a la lista de músicos que han protestado tras escuchar su interpretación de “My Heart Will Go On” en un mitin de Trump en Bozeman, Montana.

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… pic.twitter.com/28CYLFvgER — Celine Dion (@celinedion) August 10, 2024

En un comunicado, el equipo de Dion declaró que "de ninguna manera está autorizado este uso, y Celine Dion no respalda este ni ningún otro uso similar".

Dion no es la única que manifestó su oposición. Otros artistas y bandas como Bruce Springsteen, Rihanna, Pharrell Williams, Neil Young, y The Smiths han exigido a Trump que deje de utilizar sus canciones en actos políticos.

Johnny Marr, guitarrista de The Smiths, reaccionó en redes sociales tras enterarse del uso de “Please, Please, Please Let Me Get What I Want” en un mitin en Dakota del Sur, calificando la situación como inaceptable.

Familiares de leyendas fallecidas también manifestaron sus quejas

Los herederos de leyendas fallecidas como Leonard Cohen y Prince también han emitido quejas similares. Recientemente, el hijo de Isaac Hayes, coautor del éxito “Hold On, I’m Coming”, anunció acciones legales contra Trump por el uso no autorizado de la canción en eventos de campaña entre 2022 y 2024.

Aunque algunos músicos, como Kid Rock y Lee Greenwood, han apoyado públicamente a Trump, el uso no autorizado de música en sus eventos ha generado fricciones.

Si bien las campañas políticas pueden adquirir licencias para utilizar música a través de organizaciones como ASCAP y BMI, los artistas conservan el derecho a oponerse y exigir que sus obras no sean asociadas con ciertos mensajes políticos.

(Con información de The Associated Press)