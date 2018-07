Agencia

Rusia.- A través de su canal de YouTube, Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, informó que fue asaltado en Rusia previo al partido de México contra Brasil.

“Me acaban de asaltar y me da un coraje, o sea, he vivido en México, Culiacán, Sinaloa y en la vida me habían asaltado”, explica en el video, según el portal SDP Noticias.

“Estoy bien. Había grabado un chin... de cosas chidas para ustedes, por algo pasan las cosas, por pen..., por ejemplo”, añadió el joven entre lágrimas.

Señaló que el robo ocurrió mientras estaba en la calle, “me rodearon unas personas, salía de un antro, cuatro o cinco sujetos, me dijeron de cosas que no entendí, me sacaron el celular, afortunadamente se dieron cuenta que se orillarían más personas y se fueron”.

Werevertumorro dijo que interpuso una denuncia ante las autoridades rusas, por lo cual un médico asignado por la policía lo revisó para cumplir con el procedimiento legal, aunque él lo consideraba innecesario debido a que no tuvo lesiones físicas.

El bloguero señaló además, que inició el trámite para intentar recuperar sus pertenencias, aunque debido a que no habla ruso, fue poco lo que entendió sobre cómo seguirá el proceso.

“Ni modo, es una lección de vida. Una lección que nunca me había pasado ni en mi país y me tuvo que tocar en Samara (Rusia)”, finaliza.

Robo a Maluma en Rusia

Al cantante Maluma le robaron unos 800 mil dólares en relojes y otros artículos personales de su habitación de hotel en Moscú, donde estaba para apoyar a la selección de Colombia en el Mundial.

Los objetos robados incluyen una variedad de relojes de lujo, numerosas joyas y otras pertenencias, indicó la policía local, según medios rusos.

Al parecer un ladrón entró a la habitación del hotel Four Seasons haciéndose pasar por un invitado del cantante mientras éste estaba ausente.