Asamblea ratifica a Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba

Los diputados de la Asamblea Nacional ratificaron el miércoles a Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba para un nuevo mandato de cinco años.

Tal como lo establece la ley, los más de 400 representantes tomaron posesión de sus cargos en la mañana, constituyeron la legislatura y eligieron de entre sus miembros al Consejo de Estado y posteriormente al gobernante de la república.

Díaz-Canel obtuvo 459 votos de los 462 legisladores presentes.

El principal desafío del nuevo mandato de Díaz-Canel será sacar adelante a la isla de una severa crisis económica producto de la recesión ocasionada por la pandemia de COVID-19, una serie de decisiones de política financiera que dispararon la inflación y severas sanciones por parte de Estados Unidos.

Algunos críticos señalan que las cosas no cambiarían si Cuba mantiene el modelo político y económico, sin embargo, las autoridades insisten -y el propio Díaz-Canel lo ha hecho explícito- en que no habrá cambios en el sistema socialista bajo la tutela del poderoso Partido Comunista de Cuba (PCC), el único legal en la isla, y con la empresa estatal como eje del desarrollo.

“Al ser electo en el 2018 el país tenía esperanzas de cambios políticos y económicos. Sin embargo, la apuesta (de Díaz-Canel) fue considerarse abanderado del continuismo”, explicó a The Associated Press el analista y abogado cubanoamericano residente en Washington, Luis Carlos Battista. “El presidente, a cinco años de haber sido ratificado por la Asamblea Nacional (el Parlamento), aún no ha logrado trasladar al público una idea de progreso”.

Fue en abril de ese año cuando Díaz-Canel se convirtió en el primer cubano en seis décadas que no llevaba el apellido Castro en asumir la dirección del Estado tras la salida del poder del exgobernante Raúl Castro y el deceso de su hermano Fidel Castro en 2016.

Sin embargo, el propio Díaz-Canel hizo una fuerte autocrítica en diciembre y expresó su “insatisfacción personal” por no haber podido mejorar la situación económica. Pero aunque habló de la necesidad de más flexibilidad económica, rechazó cambios radicales de rumbo político.

“Me niego a la satanización del socialismo, porque el socialismo es, en esencia, un sistema orientado a conquistar la mayor justicia social posible”.

(Con información de The Associated Press)