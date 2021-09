Asesinan a 50 “ballenas piloto” por medio de antiguo ritual, activista los denuncia

A través de los medios de comunicación se ha dado a conocer una noticia indignante, los hechos ocurrieron en el país de Dinamarca en la Isla de Feroe, la noticia se dio a conocer que aproximadamente 53 ballenas fueron asesinadas, durante un antiguo ritual, el primero en el mundo fue en 1584 confirman personas de la localidad.

"Solo 10 días después de la masacre de mil 428 delfines, se ha producido otra cacería en las Islas Feroe, que se ha cobrado la vida de 53 ballenas piloto", declaró Sea Shepherd, organización internacional de conservación marina. "Tenemos algunos voluntarios locales que son anónimos, pero que están muy comprometidos en documentar lo que pueden y compartirlo con nosotros para que podamos divulgar al mundo", agregó Valentina Crast, representante de la organización.

Esta práctica es indignante comentaron mismas personas locales de la isla por lo que se han unido con activistas para parar este tipo de caza violenta.

⚠️GRAPHIC IMAGES⚠️

The killing of over 1400 Atlantic white-sided dolphins last week is infuriating and unforgivable.



Join us today in signing the petition to stop the cruel hunt of dolphins in the Faroe Islands.



✏️ https://t.co/b0SorpbihQ



📸: SeaShepherd & Paul Nicklen pic.twitter.com/pv8ff8NiOg