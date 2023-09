Asesinato en Ecuador: EU ofrece recompensa por información de caso Villavicencio

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken , ha ofrecido este jueves hasta 5 millones de dólares (unos 4,7 millones de euros) un cambio de información que permitirá arrestar o condenar a los responsables del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio .

Además, ha anunciado una segunda recompensa de hasta un millón de dólares (cerca de 950 mil euros) por información que permita identificar o localizar a estos individuos.

As a demonstration of our commitment to justice and combatting organized crime, @StateDept announced a reward of up to $5 million for information leading to the arrest and/or conviction of the individuals responsible for the assassination of Fernando Villavicencio.