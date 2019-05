¡Escalofriante! Asesinó a embarazada, le extrajo el bebé y pidió fondos para funeral

Agencia

CHICAGO.- La Fiscalía del condado de Cook (Chicago, EE.UU.), reveló nuevos detalles del macabro asesinato de una joven embarazada a quien le extrajeron a su bebé el pasado 23 de abril. Según los investigadores, Clarisa Figueroa, detenida a la espera de juicio junto a su hija y su novio, fingió que era la madre del menor e incluso, lanzó una campaña para recaudar fondos para el funeral del niño quien se encuentra grave.

De acuerdo a RT, en 2018 Clarisa Figueroa anunció que estaba embarazada. Según precisan las autoridades, la noticia sorprendió a los familiares ya que Clarisa se había sometido a una ligadura de trompas. El pasado mes de diciembre, la mujer subió a Facebook una foto de una ecografía de su supuesto bebé y, meses después, también compartió otra publicación en la que insinuaba que lo esperaba para mayo.

Clarisa dio con su supuesta víctima a través de un grupo de madres jóvenes de Facebook. Marlen Ochoa-López, estudiante de secundaria de 19 años, que ya tenía un niño de tres años y estaba en el noveno mes de embarazo, buscaba artículos para bebés, y la sospechosa le ofreció ropa gratis.

Clarissa Figueroa, her daughter Desiree and boyfriend Piotr Bobak have been charged in the death of Marlen Ochoa https://t.co/Qp19hoHdLp pic.twitter.com/lHsZuMgY3q

El 23 de abril Ochoa llegó a la casa de las Figueroa para recoger la ropa ofrecida por su nueva amiga de Facebook. Según los investigadores, el asesinato lo cometieron en el sofá de la casa, mientras Desiree distraía a Ochoa con un álbum de fotos. Fue entonces cuando la madre se acercó sigilosamente por detrás y le puso un cable alrededor del cuello.

Ochoa intentó resistirse, pero Desiree colaboró apartando los dedos que la víctima había interpuesto entre el cabe y su cuello. Cuando al cabo de cinco minutos Ochoa murió, Clarisa sacó al bebé de su vientre usando un cuchillo de cocina, se deshizo del cuerpo de la joven, que depositó en un cubo de basura en el patio trasero de su casa, y llamó al 911 para denunciar que acababa de dar a luz a un bebé que no respiraba.

La mujer incluso lanzó una campaña en la plataforma GoFundMe para recaudar dinero para el supuesto funeral del pequeño, alegando que estaba enfermo e iba a morir. El bebé se encuentra ahora en el hospital en condición crítica.

Pictures of Marlen Ochoa’s baby. Family’s pastor says he is in critical condition and on life support. Marlen was strangled. Her baby was cut out of her womb. Police say three people are under arrest and charges are pending. @cbschicago pic.twitter.com/Uf7Y6Ix8B0