WeAreAllIsraa: Asesinato “por honor” motiva protestas en Palestina

JERUSALÉN, Israel.- Una ola de ira e indignación invadió hoy las redes sociales en varios países de Medio Oriente, luego de que cientos de mujeres protestaron hoy en la ciudad cisjordana de Belén, para exigir justicia por la muerte de Israa Ghareeb, una joven palestina víctima de un caso de asesinato “por honor”.

El hashtag “#WeAreAllIsraa” (Todos somos Israa) ha sido tendencia en los últimos días en Twitter, con más de 50 mil tuis, en lo que mujeres palestinas y otros país exigen aclarar las circunstancias de la muerte de Israa, castigar al o los responsables y leyes para frenar los asesinatos "por honor".

De acuerdo con los mensajes que invaden las redes sociales en árabe e inglés en países del mundo árabe, la joven palestina de 21 años fue víctima de un caso de asesinato por honor de parte de su familia, por una reunión que tuvo a solas con su presunto prometido.

Israa murió el jueves pasado en el Hospital de la Sociedad Árabe en Belén, donde fue hospitalizada el pasado 8 de agosto, con graves lesiones, propiciadas por su hermano, Ihab, quien la golpeó, después de que la joven publicó un video en Instagram con un hombre que la había propuesto matrimonio.

En obediencia a su padre, el hombre torturó y golpeó de manera brutal a la mujer, quien en un intento de escapar de la violencia, supuestamente cayó del segundo piso de su casa en Belén, ocasionándose con la caída graves lesiones en la columna vertebral.

