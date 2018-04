Iba a una cita: asesino serial lo mató y lo enterró en su patio

Agencia

Montreal.- Abdulbasir Faizi era un inmigrante iraní que vivía con su familia, de religión musulmana, en Toronto, Canadá. Pero el 29 de diciembre del 2010 desapareció sin dejar pista y su esposa creyó que él la había abandonado.

La mujer revisó la computadora de Faizi luego de irse de su casa y quedó conmocionada al descubrir que su esposo usaba aplicaciones de citas para verse con hombres mayores y gordos en algunos saunas de la ciudad.

Pero Faizi nunca apareció y la policía sugirió a la familia que probablemente él se había marchado por voluntad propia, dejando a sus dos hijas pequeñas y su mujer solas.

“Ella no lo sabía, él no había 'salido del closet.' Hasta donde ella sabía, estaban casados y eran felices, y él las había abandonado”, explica una familiar que no quiere desvelar su identidad.

Sin embargo, los restos del iraní fueron encontrados en el patio de la casa de un presunto asesino en serie: Bruce McArthur.

Un jardinero paisajista acusado de haber asesinado homosexuales en Toronto fue inculpado este miércoles de un séptimo homicidio tras el descubrimiento de los restos de otra de sus víctimas.

La policía reabrió en paralelo otros 15 casos de asesinatos para buscar eventuales vinculaciones con los crímenes cometidos presuntamente por el paisajista Bruce McArthur, de 66 años.

"No sabemos hasta dónde puede conducir" esta investigación, dijo en rueda de prensa Hank Idsinga, responsable de las pesquisas de la policía de Toronto al ser interrogado respecto al número total de víctimas.

"La mayoría son homosexuales", agregó al referirse a los 15 casos reabiertos de homicidios, ocurridos entre 1975 y 1997.

El presunto asesino serial, Bruce McArthur fue detenido a mediados de enero e inculpado en el transcurso del tiempo del asesinato de seis hombres que frecuentaban el barrio homosexual de Toronto. Desde entonces la policía no ha cesado de ampliar su investigación.

McArthur tenía prohibido pisar el barrio homosexual desde 2001, luego de haber sido condenado por agresiones a integrantes de esa comunidad. También tenía vedado el contacto con homosexuales prostituidos.

El hombre se valía de su empleo como jardinero para enterrar los cuerpos desmembrados de sus víctimas en el jardín de una vivienda que utilizaba para almacenar material.

La policía, actuando de acuerdo con "decenas de informaciones", fue extendiendo sus búsquedas a una treintena de propiedades en todo Toronto, donde el paisajista solía trabajar y donde otras "personas podrían haber sido enterradas", según dijo en su momento Idsinga.

El jardinero declaró brevemente este miércoles desde la cárcel a través de un video ante un tribunal de Toronto que lo inculpó del asesinato de Faizi.

Los restos de Faizi fueron descubiertos en jardineras de una casa de Toronto donde McArthur trabajaba.

El garaje de esta vivienda se ha convertido en lugar clave de la investigación, luego que los policías descubrieran restos humanos en un veintena de jardineras.

Los restos de las seis víctimas identificadas hasta ahora habían sido hallados en ese lugar.