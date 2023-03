EU: Así abatieron al tirador del colegio en Nashville

La persona que mató a tres niños y tres adultos en una escuela cristiana en Nashville compró legalmente en años recientes siete armas de fuego que ocultó de sus padres antes del ataque, informó la policía el martes.

El tiroteo del lunes en The Covenant School es el más reciente tiroteo en agitar al país. Tres estudiantes de 9 años murieron, así como la directora de la primaria, un guardián y una maestra suplente.

La persona sospechosa, Audrey Hale de 28 años, estudió en esa escuela. La policía señaló que no atacó a personas específicas.

La policía difundió videos del tiroteo, incluido un video de vigilancia editado donde se ve a Hale llegando en su vehículo a la escuela, rompiendo puertas de cristal a tiros y entrando por una de ellas.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ

En otro video —de la cámara corporal del oficial Rex Engelbert— se ve a una mujer recibiendo a los policías cuando llegan a The Covenant School el lunes. “Los niños están todos encerrados, pero hay dos que no sabemos dónde están”, dice la mujer al policía. “OK, sí, señora”, responde Engelbert.

MNPD Officers Rex Engelbert, a 4-year veteran, and Michael Collazo, a 9-year veteran, were part of a team of first responders to the Covenant campus Mon morning. They fired on the active shooter, who was killed. This is their body camera footage. https://t.co/17qsZM6bNp pic.twitter.com/g4b0nMTFRD