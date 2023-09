¡Así sabe el futuro! Coca-Cola e IA lanzan nuevo sabor Y3000

El gigante de los refrescos lanzó hoy un refresco de edición limitada creado con tecnología de inteligencia artificial, informó CNBC.

Coca-Cola Y3000 se anuncia como ‘el primer sabor futurista co-creado con inteligencia humana y artificial’.

En un video promocional, la marca de refrescos atrae con colores llamativos a sus usuarios que seguramente, correrán a comprar a sus tiendas y descubrir su misterioso sabor.

The first ever Coke co-created by AI is here. Taste the bright, fruity taste of Coca-Cola Y3000 🫧 #CocaColaCreations pic.twitter.com/B3taG09ut2