Asintomáticos podrían no transmitir infección de coronavirus: OMS

SUIZA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) proporcionó un nuevo mensaje sobre el comportamiento de la pandemia por coronavirus que dejó atónitas a muchas personas, esto es que las personas identificadas como asintomáticas ante la cepa Covid-19 podrían no esparcir el virus a los demás.

Este nuevo mensaje del organismo generó dudas a partir de lo que se creía hasta ahora de que los asintomáticos eran la principal fuente de contagio de la enfermedad Covid-19. En especial, los jóvenes quienes casi nunca desarrollan síntomas o solo desarrollan síntomas leves. Otros pueden no padecerlos hasta días después de haber sido infectados.

De acuerdo con el portal Infobae, la evidencia preliminar de los primeros brotes indicaba que el coronavirus podría propagarse fácilmente por el contacto de persona a persona, incluso si el portador no tenía síntomas. Pero funcionarios de la OMS alertaron ahora que si bien puede producirse una propagación asintomática, no es la principal forma de transmisión.

Te puede interesar: Destaca ONU la importancia de celebrar el Día Mundial de los Océanos

“A partir de los datos que tenemos, todavía parece raro que una persona asintomática realmente transmita a un individuo secundario”, dijo la doctora Maria Van Kerkhove, jefa de la Unidad de zoonosis y Enfermedades Emergentes de la OMS, en una conferencia de prensa de las Naciones Unidas.

Van Kerkhove, responsable técnica de la OMS en Covid-19, dijo en una conferencia de prensa que muchos países están informando casos de propagación de personas asintomáticas o sin síntomas clínicos. Pero cuando se le preguntó con más detalle sobre estos casos, Van Kerkhove dijo que muchos de ellos resultan tener una enfermedad leve o síntomas inusuales.

Aunque los funcionarios de salud en países como Gran Bretaña y Estados Unidos han advertido que la Covid-19 se está propagando desde personas sin síntomas, la OMS ha mantenido que este tipo de propagación no es un impulsor de la pandemia y probablemente representa aproximadamente el 6% de la propagación. Numerosos estudios han sugerido que el virus se está propagando desde personas sin síntomas, pero muchos de ellos son informes anecdóticos o basados en modelos.

Van Kerkhove dijo que según los datos de los países, cuando se realiza un seguimiento de las personas sin síntomas de Covid-19 durante un largo período para ver si transmiten la enfermedad, hay muy pocos casos de propagación. “Constantemente estamos viendo estos datos y estamos tratando de obtener más información de los países para responder realmente a esta pregunta. Todavía parece raro que las personas asintomáticas realmente transmitan en adelante”.

Por su parte los los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) aseveraron en un informe publicado recientemente que: “Si la propagación asintomática no es el principal impulsor de la transmisión del coronavirus, las implicaciones políticas podrían ser enormes” “Estos hallazgos también sugieren que para controlar la pandemia, podría no ser suficiente que solo las personas con síntomas limiten su contacto con otros porque las personas sin síntomas podrían transmitir la infección”, aseveran los CDC.

Proud to sit with @DrTedros, @DrMikeRyan today, as always, and today with Dr @HananBalkhy and @doctorsoumya at @WHO presser:



🇮🇪

🇪🇹

🇺🇸

🇸🇦

🇮🇳 #ProudToBeWHO https://t.co/bhlbHhYY8v