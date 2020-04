Arriban tres astronautas a la Estación Espacial Internacional (video)

Florida.- Dos astronautas rusos y uno estadounidense arribaron el jueves a la Estación Espacial Internacional, habiendo partido del planeta en cuarentena por el coronavirus con escaso ceremonial y sin familiares que los despidieran.

El astronauta de la NASA Chris Cassidy y Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner, de la agencia espacial rusa Roscosmos, despegaron según lo previsto a las 13:05 horas desde el cosmódromo de Baikonur, operado por Rusia, en Kazajistán. La cápsula soyuz MS-16 se acopló al laboratorio orbital horas más tarde, como estaba previsto.

Welcome to the @Space_Station! Chris Cassidy of @NASA_Astronauts and Anatoly Ivanishin and Ivan Vagner of Roscosmos join the Expediton 63 crew aboard the orbiting laboratory.

A recap of today's launch and a preview of Cassidy's mission: https://t.co/YZeUMdT0iW pic.twitter.com/0D1sSapGMz