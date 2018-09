Tiburón ataca a joven en playa de California (Video)

Agencias

ENCINITAS, Estados Unidos.- Un tiburón mordió a un adolescente en una playa del sur de California, informaron autoridades.

De acuerdo con información de AP, El suceso ocurrió a eso de las 7 de la mañana en la playa Beacon's Beach de Encinitas, al norte de San Diego, informó el canal Fox 5 San Diego.

El joven estaba cazando langostas cuando ocurrió el ataque, dijo a la emisora Chad Hammel, que fue testigo del hecho.

Hammel contó que escuchó unos gritos, que era el otro joven exclamando “¡Algo me mordió!”

Witnesses captured video of a 13-year-old boy being rescued after a shark attack in #Encinitas #BreakingNews #NBC7 pic.twitter.com/wgyOAfa14I