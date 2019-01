Atacan a una reportera durante una transmisión en vivo

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La reportera de televisión Meaghan Maeckey fue atacada física y verbalmente durante una transmisión en vivo, de Facebook Live, mientras cubría una nota relacionada con una sobredosis masiva en el estado de Chico, California.

Mackey, una reportera de KRCR-TV, estaba en el área de Chico, donde daba una actualización a los espectadores con respecto a una sobredosis masiva dentro de una casa, el sábado por la noche. En ese momento una mujer se acercó a ella fuera de cámara durante la transmisión en vivo, publicó Infobae.

La mujer no identificada le dijo a Mackey: "Esto es una falta de respeto, ¿entiendes eso? ¿Entiendes eso?". Entonces la mujer comenzó a gritarle: "¡Es una falta de respeto, saca tú cu... de aquí!", luego de decirle eso se escuchan voces de cómo una mujer grita.

La cámara de Mackey cayó al suelo y se puede escuchar a las dos mujeres gritando mientras luchan. Después, una voz masculina en el fondo dice "¡Oye! ¡Para!".

La policía comentó que las personas en el hogar sufrieron una "sobredosis masiva" de fentanilo opioide sintético que dejó el saldo de un hombre muerto y 14 más hospitalizados. De ellos, dos fueron dados de alta y siete ya estaban en buen estado el lunes.

#Breaking: KRCR News Channel 7 reporter Meaghan Mackey was attacked while covering fentanyl-laced drug overdose in California pic.twitter.com/bhiOIUB2uG