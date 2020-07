Atacante de maratón de Boston libra la pena de muerte

Boston.- Una corte federal de apelaciones anuló el viernes la sentencia de muerte de Dzhokhar Tsarnaev, el hombre condenado por el ataque con explosivos en el Maratón de Boston de 2013.

El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston emitió la decisión más de seis meses después de que se escucharan los argumentos del caso.

El ataque del 15 de abril de 2013 mató a tres personas e hirió a más de 260.

Los abogados de Tsarnaev habían argumentado que la intensa cobertura de los medios de comunicación había hecho imposible tener un juicio justo en Boston. También señalaron que las publicaciones en redes sociales de dos jurados indicaban que albergaban fuertes opiniones incluso antes de que comenzara el juicio en 2015.

Los jueces de apelación, en una audiencia sobre el caso realizada a principios de diciembre, dedicaron un número significativo de preguntas al argumento de parcialidad del jurado.

Breaking: Federal appeals court tosses out Dzhokhar Tsarnaev’s federal death sentence, remands case for resentencing — which could result in the death sentence being reinstated — in 224-page decision: https://t.co/y9Zegr0aU9 pic.twitter.com/boIRATogW6