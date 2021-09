Ataque con cuchillo deja dos muertos y un herido en Países Bajos (video)

PAÍSES BAJOS.- Dos personas han muerto y otra ha resultado herida a consecuencia de un ataque con cuchillo ocurrido este viernes en la ciudad de Almelo, al este de Países Bajos, informó la Policía neerlandesa en su cuenta oficial de Twitter.

Er is sprake van een zogenoemde Grip1-situatie. Zo kunnen de hulpdiensten optimaal samenwerken. Inmiddels heeft het arrestatieteam één persoon aangehouden en is de situatie onder controle. Verdere informatie volgt indien beschikbaar. Een politiewoordvoerder is onderweg. ^SV https://t.co/om0SiZDC45

La fuerza de seguridad indicó que el presunto agresor, que también ha resultado herido, ya ha sido arrestado, por lo que (asegura) "la situación está bajo control". Asimismo, detalla que se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

La policía instó a la población a no acercarse al lugar del ataque, argumentando que la situación no era segura. Asimismo, detalló que los agentes que acudieron a la zona se vieron obligados a utilizar sus armas de fuego.

Un hombre armado con una ballesta mata a dos personas en Países Bajos.



🇬🇧A man armed with a crossbow kills two people in the Netherlands. pic.twitter.com/SUnyx0KOsV