Guardan un minuto de silencio a un año del ataque en WalMart de El Paso

Texas.- Veintitrés columnas de luz fueron proyectadas hacia un cielo nublado en El Paso para conmemorar las vidas perdidas durante un ataque armado contra mexicanos en un Walmart hace un año, una ofrenda visible desde ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.

Los rayos de luz blanca resaltaron la noche del domingo contra el brillo naranja de las luces fronterizas mientras personas encendían linternas de papel y tocaban música en un parque durante una ceremonia que conmemoró el primer año desde el ataque. Hubo un servicio para las familias de las víctimas, pero estuvo cerrado al público.

Los eventos para conmemorar el tiroteo en El Paso, y otro que sucedió horas después en Dayton, Ohio, en donde murieron nueve personas, han sido modificados debido al coronavirus. La pandemia ha aumentado el riesgo para el tipo de reuniones que de otra manera hubieran marcado el sombrío aniversario, pero no evitó que los 700.000 residentes mayoritariamente hispanos de la ciudad mostraran solidaridad.

1 year ago, a white supremacist carried out a racial massacre, murdering 23 people and injuring 22. Armed with an AK-47, he drove to Walmart in El Paso Texas w/ the intent of killing Latinos. We honor those lives lost by redoubling our fight against hate and racism. #ElPasoStrong pic.twitter.com/GNUkWWtszs