Ataque en Canadá deja 10 muertos y 15 heridos

La policía canadiense informó el domingo que 10 personas murieron tras ser apuñaladas en incidentes registrados en 13 localidades de dos comunidades de la provincia de Saskatchewan, y que está buscando a dos sospechosos.

Quince personas han sido enviadas a hospitales tras los apuñalamientos ocurridos en varios lugares de la Nación Cree James Smith y en el pueblo de Weldon, al noreste de Saskatoon, dijo la policía.

Los primeros indicios apuntan a que las víctimas podrían haber sido atacadas al azar, pero la policía no ha señalado un posible móvil.

La policía describió a los sospechosos como Damien Sanderson, de 1,70 metros (5 pies, 7 pulgadas) de estatura y 70 kilos (155 libras) de peso, y Myles Sanderson, de 1,85 metros (6 pies, 1 pulgada) y 90 kilos (200 libras).

Suspects: Damien Sanderson and Myles Sanderson. Damien is 5 foot 7 and 155 lbs with black hair, brown eyes. Myles is 6 foot 1 and 240 lbs with brown hair and eyes. The suspects may be in black Nissan Rogue with SK license plate 119 MPI. This a rapidly-unfolding situation. pic.twitter.com/LeshXMR4sN