Ataque ruso contra museo deja 2 muertos en Ucrania

Un misil ruso alcanzó el martes el edificio de un museo en una ciudad ucraniana, causando la muerte de dos personas y heridas a otras 10, como parte de una ronda constante de ataques mientras Ucrania prepara sus fuerzas para una contraofensiva prevista para las próximas semanas.

El ejército ruso empleó misiles antiaéreos S-300 para atacar Kupiansk, en la región de Járkiv, e impactó el museo de historia local en el centro de la ciudad, dijeron funcionarios ucranianos. El ejército ruso ha utilizado en varias ocasiones los misiles S-300, que las defensas antiaéreas de Ucrania no pueden interceptar, para atacar objetivos terrestres.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, compartió un video del lugar que mostraba el edificio en ruinas y personal de emergencias evaluando los daños.

“El país terrorista hace todo lo que puede para destruirnos por completo”, dijo Zelenskyy. “Nuestra historia, nuestra cultura, nuestro pueblo. Matando ucranianos con métodos absolutamente bárbaros”.

Zelenskyy dijo que un trabajador del museo falleció, mientras que el gobernador regional de Járkiv, Oleh Syniehubov, reportó más tarde que el cuerpo de otra víctima fue retirado de los escombros.

Syniehubov dijo que tres personas fueron hospitalizadas y siete sufrieron lesiones menores.

russians hit the building of history museum in Kupiansk. People trapped under the rubble.



Does the terrorist state want peace? Obviously not. pic.twitter.com/6ptnxjiu22