Un presunto ataque con drones provocó un incendio en una refinería en el suroeste de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania, aseguraron el miércoles las autoridades rusas. Decenas de bomberos apagaron las llamas en media hora y nadie resultó herido, agregaron.

El fuego cubrió equipos industriales en la planta de procesamiento de petróleo de Novoshakhtinsk en la región de Rostov del Don.

Launch of one Kalibr missile that blew up the #Kremenchuk oil refinery costs about $6.5 million. About 20 missiles were fired.



Unmanned aerial vehicle that blew up the oil refinery in Novoshakhtinsk costs a several thousand dollars. Possibly cheaper#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/5Zz5hzJN4S