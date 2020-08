¡Vive para contarlo! Mujer que negociaba la paz en Afganistán sobrevive a un atentado

Kabul.- Una mujer que era parte de la delegación negociadora de Afganistán y que había sido parlamentaria en ese país sobrevivió a un atentado, informaron autoridades el sábado.

Fawzia Koofi fue atacada la tarde del viernes en Kabul cuando regresaba de la provincia norteña de Prwan, informó un vocero del Ministerio del Interior.

Koofi es parte de la delegación que representa al gobierno afgano en el proceso de paz con el Talibán, tras un acuerdo entre Estados Unidos y ese grupo islamista forjado en febrero.

El director de la delegación, Mohammad Masoom Stanekzai, tuiteó que Koofi sobrevivió al atentado y “está en buen estado”.

Nadie de inmediato se atribuyó el hecho. Tanto el Talibán como grupos afines siguen perpetrando ataques contra figuras del gobierno afgano.

Koofi es también una activista por los derechos de las mujeres y ha sido una fuerte crítica del Talibán.

Ella y su hermana Maryam Koofi se habían detenido en un mercado en el distrito Qarabagh cuando fueron atacadas a tiros.

La policía ha iniciado una investigación, dijo el portavoz del Ministerio del Interior, Tariq Arian. Añadió que por ahora no hay más detalles disponibles.

El Talibán y una filial del grupo Estado Islámico siguen realizando atentados contra funcionarios del gobierno afgano, pero el vocero talibán Zabihullah Maujhid negó que la milicia tuviera participación en éste.

Koofi es una activista por los derechos de las mujeres y crítica del Talibán. Dijo en un mensaje en su página de Facebook que sufrió una herida en el brazo derecho. “Afortunadamente no es una lesión grave”, añadió.

