Atentado terrorista deja varios muertos en Yemen

YEMEN.- Un terrorista suicida ha detonado este martes un vehículo lleno de explosivos en la ciudad yemení de Adén, informa la agencia Reuters. La explosión tuvo lugar cerca de un campamento utilizado por las fuerzas de seguridad yemeníes ubicado en el distrito Mansoura.

Según Reuters, al menos cuatro personas han fallecido en el ataque, aunque la agencia RIA Novosti informa de seis militares fallecidos y 25 heridos, informa RT.

"El suicida, sospechoso de pertenecer a organizaciones terroristas, hizo estallar su automóvil cerca de la sede de las fuerzas de seguridad en el distrito Abdel Aziz en el área de Mansoura, en Adén", ha comentado una fuente a RIA Novosti.

Car bomb attack on security forces in #Aden. Dozens soldiers dead and injured. The explosion was near the mosque. pic.twitter.com/Sv57P5Rovc